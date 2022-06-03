В Самаре госпитализировали автомобилистку, наехавшую на бордюр

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В Самаре 3 июня произошло ДТП с участием 52-летней женщины, которую за год 73 раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области