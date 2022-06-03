В Самаре госпитализировали автомобилистку, наехавшую на бордюр

В Самаре 3 июня произошло ДТП с участием 52-летней женщины, которую за год 73 раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, в 20:00 она ехала на Lada Vesta по Волжскому шоссе и в районе дома № 40 не справилась с управлением и наехала на бордюр справа.
В результате автомобилистку госпитализировали с травмами.
В пресс-службе регионального ГУ МВД напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...