В Безенчукском районе легковушка столкнулась с грузовиком на встречке

В Безенчукском районе 4 июня Renault Logan столкнулась с Shacman, пострадала водитель легковушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 07:20 42-летняя женщина за рулем Renault Logan двигалась со стороны с. Прибой в направлении автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. Водителя легкового автомобиля госпитализировали.