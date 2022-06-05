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ДТП Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 июня, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 12:30 33-летний водитель ВАЗ-2107 в районе дома № 70 на пр. 50 лет Октября во время обгона перекрестке столкнулся с Lada Granta под управлением 38-летнего мужчины. От удара "семерка" выехала на левую обочину и опрокинулась.

В результате аварии травмы получили шесть человек. Водителя ВАЗ-2107 и двоих его пассажиров 18 и 49 лет осмотрели и отпустили домой. Еще двоих пассажиров 48 и 19 лет госпитализировали. Также пострадал водитель Lada Granta.

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