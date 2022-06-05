Шесть человек пострадали в ДТП в Сызрани

В субботу, 4 июня, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:30 33-летний водитель ВАЗ-2107 в районе дома № 70 на пр. 50 лет Октября во время обгона перекрестке столкнулся с Lada Granta под управлением 38-летнего мужчины. От удара "семерка" выехала на левую обочину и опрокинулась.
В результате аварии травмы получили шесть человек. Водителя ВАЗ-2107 и двоих его пассажиров 18 и 49 лет осмотрели и отпустили домой. Еще двоих пассажиров 48 и 19 лет госпитализировали. Также пострадал водитель Lada Granta.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...