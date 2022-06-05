Четыре машины столкнулись в Тольятти

В субботу, 4 июня, в Тольятти четыре машины попали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:00 56-летний водитель Renault Duster в районе 17 км Обводного шоссе не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся Toyota Corolla под управлением 41-летнего мужчины. От удара Toyota отбросило на Hyundai Solaris и Kia K5.

В аварии пострадали 43-летние водитель Hyundai и его пассажирка.