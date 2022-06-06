Две девушки пострадали в ДТП с начинающим водителем под Самарой

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В воскресенье, 5 июня, в Новокуйбышевске произошло ДТП, в котором пострадали две девушки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области