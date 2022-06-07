В Сызрани госпитализирована девочка, которую сбили на переходе

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В понедельник, 6 июня, в 8:20 в Сызрани 32-летний водитель Audi A5, который за последние два года нарушал ПДД 16 раз, у дома № 66 по ул. Советской на пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.