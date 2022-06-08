Водитель Lada Kalina врезался в прицеп фуры и погиб в Самарской области

Во вторник, 7 июня, в Шенталинском районе Самарской области автомобилист погиб в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:20 на 11 км Шентала — Азеево во время дождя занесло полуприцеп фуры Scania, за рулем которой был 46-летний мужчина. В результате в прицеп врезалась встречная Lada Kalina под управлением 49-летнего водителя.
Водитель легковушки скончался. Его несовершеннолетнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...