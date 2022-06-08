Водитель Lada Kalina врезался в прицеп фуры и погиб в Самарской области

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Во вторник, 7 июня, в Шенталинском районе Самарской области автомобилист погиб в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области