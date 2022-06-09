В Самарской области произошло ДТП с буксируемой машиной

В среду, 8 июня, в Кинельском районе Самарской области в ДТП попал 46-летний водитель грузовой "Газельи" Next. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии автоинспекторов, в 13:30 на подъездной трассе к Оренбургу он неверно выбрал дистанцию и врезался в двигавшуюся впереди попутную грузовую "Газель" с госномером Саратовской области (регион 164) под управлением 25-летнего мужчины. Этот автомобиль буксировали на гибкой сцепке.
В аварии пострадал водитель "Газели" Next. Его доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...