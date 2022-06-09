В Самарской области произошло ДТП с буксируемой машиной

В среду, 8 июня, в Кинельском районе Самарской области в ДТП попал 46-летний водитель грузовой "Газельи" Next. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии автоинспекторов, в 13:30 на подъездной трассе к Оренбургу он неверно выбрал дистанцию и врезался в двигавшуюся впереди попутную грузовую "Газель" с госномером Саратовской области (регион 164) под управлением 25-летнего мужчины. Этот автомобиль буксировали на гибкой сцепке.

В аварии пострадал водитель "Газели" Next. Его доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.