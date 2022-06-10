Водитель Chevrolet Niva столкнулся с фурой и съехал в кювет в Самарской области

В четверг, 9 июня, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с легковушкой и фурой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:55 33-летний водитель Chevrolet Niva на 906 км трассы М-5 выезжал со второстепенной дороги и поворачивал налево. Он не уступил дорогу большегрузу DAF и столкнулся с ним. От удара легковушка съехала в правый кювет.
Водителя Chevrolet Niva госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...