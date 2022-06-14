Подросток пострадал в ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 13 июня, в Большеглушицком районе Самарской области в ДТП пострадал подросток. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области