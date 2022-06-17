В Ставропольском районе молодой водитель ВАЗа не справился с управлением, он госпитализирован

В Ставропольском районе в 12:30 в четверг, 16 июня, на 991 км автодороги М5 "Урал" начинающий 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на металлический отбойник.
После этого 19-летний водитель совершил столкновение с Chevrolet Niva в составе с прицепом под управлением 33-летней женщины, двигающимся в попутном направлении.
С места ДТП госпитализирован 19-летний водитель.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...