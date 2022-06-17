В Ставропольском районе молодой водитель ВАЗа не справился с управлением, он госпитализирован

В Ставропольском районе в 12:30 в четверг, 16 июня, на 991 км автодороги М5 "Урал" начинающий 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на металлический отбойник.

После этого 19-летний водитель совершил столкновение с Chevrolet Niva в составе с прицепом под управлением 33-летней женщины, двигающимся в попутном направлении.

С места ДТП госпитализирован 19-летний водитель.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.