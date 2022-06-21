В Самаре в реанимацию госпитализировали попавшую под грузовик женщину

В понедельник, 20 июня, в Советском районе участником ДТП стал 45-летний водитель грузовой "Газели". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:35 он ехал по ул. Победы и, по предварительным данным полицейских, напротив дома №69 сбил 70-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения машины.
В результате женщину с травмами госпитализировали в реанимацию.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...