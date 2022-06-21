В Самаре в реанимацию госпитализировали попавшую под грузовик женщину

В понедельник, 20 июня, в Советском районе участником ДТП стал 45-летний водитель грузовой "Газели". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:35 он ехал по ул. Победы и, по предварительным данным полицейских, напротив дома №69 сбил 70-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения машины.

В результате женщину с травмами госпитализировали в реанимацию.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.