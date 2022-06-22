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ДТП Происшествия

Мотоциклист и водитель легковушки попали в больницу после ДТП под Сызранью

СЫЗРАНЬ. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 июня, в Самарской области 62-летний водитель ВАЗ-2107 попал в ДТП. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 9:00 он выезжал со стороны пос. Междуреченск на трассу М-5 в районе 932 км, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом под управлением 55-летнего мужчины.

Обоих водителей госпитализировали.

Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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