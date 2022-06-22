Мотоциклист и водитель легковушки попали в больницу после ДТП под Сызранью

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Во вторник, 21 июня, в Самарской области 62-летний водитель ВАЗ-2107 попал в ДТП. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Фото: ГУ МВД по Самарской области