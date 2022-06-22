Три человека пострадали при ДТП с фурой и двумя легковушками под Самарой

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В среду, 22 июня, около 16:50 между 395 и 396 км трассы Ульяновск - Самара столкнулись три автомобиля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области