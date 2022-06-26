В Самарской области пять человек погибли в ДТП с загоревшимся Opel

В воскресенье, 26 июня, в с. Камышла произошло ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщил с места происшествия инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России "Кля­влинский" старший ле­йтенант полиции Алек­сандр Дубников.

По предварительным данным полицейских, в 2:15, на ул. Нагорной водитель Opel Insignia не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался постройку во дворе. После этого автомобиль загорелся.

В результате водитель и четыре пассажира погибли на месте.

Возникший из-за аварии пожар площади 25 кв. м ликвидировали в 3:05.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.