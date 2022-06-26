В Самарской области пять человек погибли в ДТП с загоревшимся Opel

В воскресенье, 26 июня, в с. Камышла произошло ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщил с места происшествия инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России "Клявлинский" старший лейтенант полиции Александр Дубников.
По предварительным данным полицейских, в 2:15, на ул. Нагорной водитель Opel Insignia не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался постройку во дворе. После этого автомобиль загорелся.
В результате водитель и четыре пассажира погибли на месте.
Возникший из-за аварии пожар площади 25 кв. м ликвидировали в 3:05.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...