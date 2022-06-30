Автомобилистка на Renault отправила в больницу водителя Geely под Самарой

В среду, 29 июня, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП на трассе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:30 32-летняя женщина ехала на Renault Duster по трассе Волжский - Курумоч. На перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась с Geely под управлением 55-летнего мужчины.
В результате с травмами госпитализирован водитель Geely.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...