Госпитализирован водитель одного из двух столкнувшихся под Самарой грузовиков

В четверг, 30 июня, в 11:27 на 10-ом километре трассы "Обход г.Самары" в Волжском районе произошло столкновение грузовиков Man и Mersedes, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, после аварии водитель автомашины Мan с различными травмами направлен в медицинское учреждение и госпитализирован.
"В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...