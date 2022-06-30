Госпитализирован водитель одного из двух столкнувшихся под Самарой грузовиков

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В четверг, 30 июня, в 11:27 на 10-ом километре трассы "Обход г.Самары" в Волжском районе произошло столкновение грузовиков Man и Mersedes, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.