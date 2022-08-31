В Тольятти по вине молодого водителя три человека попали в больницу

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В Тольятти во вторник, 30 августа, в 8:20 молодой водитель Lada Granta на нерегулируемом перекрестке в районе дома № 18 по ул. Гидростроевской, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia Rio, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области