В Тольятти по вине молодого водителя три человека попали в больницу

В Тольятти во вторник, 30 августа, в 8:20 молодой водитель Lada Granta на нерегулируемом перекрестке в районе дома № 18 по ул. Гидростроевской, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia Rio, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
35-летняя женщина-водитель автомобиля Kia Rio и две пассажирки автомобиля Lada Granta — 37 и 63 лет — доставлены в медицинское учреждение.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...