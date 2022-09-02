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ДТП Происшествия

Стали известны подробности ДТП с погибшими в Кинельском районе

КИНЕЛЬ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 сентября, участником ДТП стал 45-летний житель села Красноармейское - водитель грузовика Scania с полуприцепом Kassbohrer XS, ехавший в 20:15 по трассе Самара - Бугуруслан со стороны областной столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 48-м и 49-м километрами трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsun on-DO под управлением 36-летнего  водителя. После большегруз врезался во встречную Toyota Land Cruiser 200. В результате ДТП 52-летний водитель внедорожника и его 19-летняя пассажирка скончались на месте до прибытия "скорой помощи". Водитель грузовика госпитализирован.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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