Стали известны подробности ДТП с погибшими в Кинельском районе

В четверг, 1 сентября, участником ДТП стал 45-летний житель села Красноармейское - водитель грузовика Scania с полуприцепом Kassbohrer XS, ехавший в 20:15 по трассе Самара - Бугуруслан со стороны областной столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, между 48-м и 49-м километрами трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsun on-DO под управлением 36-летнего водителя. После большегруз врезался во встречную Toyota Land Cruiser 200. В результате ДТП 52-летний водитель внедорожника и его 19-летняя пассажирка скончались на месте до прибытия "скорой помощи". Водитель грузовика госпитализирован.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...