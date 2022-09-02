Стали известны подробности ДТП с погибшими в Кинельском районе

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В четверг, 1 сентября, участником ДТП стал 45-летний житель села Красноармейское - водитель грузовика Scania с полуприцепом Kassbohrer XS, ехавший в 20:15 по трассе Самара - Бугуруслан со стороны областной столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.