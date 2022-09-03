На трассе "Самара - Большая Черниговка" Mazda столкнулась с грузовиком, есть погибшие

Сотрудники полиции работают на месте ДТП, которое произошло в субботу, 3 сентября, около 9.30 часов в Волжском районе Самарской области.
По предварительной информации, на участке автодороги "Самара - Большая Черниговка" произошло столкновение автомобиля Mazda с грузовым автомобилем Mersedes в составе полуприцепа.
В результате происшествия в автомобиле "Мазда" погиб водитель и пассажир, еще один пассажир легкового автомобиля бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.
Сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...