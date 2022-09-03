На трассе "Самара - Большая Черниговка" Mazda столкнулась с грузовиком, есть погибшие

Сотрудники полиции работают на месте ДТП, которое произошло в субботу, 3 сентября, около 9.30 часов в Волжском районе Самарской области.

По предварительной информации, на участке автодороги "Самара - Большая Черниговка" произошло столкновение автомобиля Mazda с грузовым автомобилем Mersedes в составе полуприцепа.

В результате происшествия в автомобиле "Мазда" погиб водитель и пассажир, еще один пассажир легкового автомобиля бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.

Сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. Выясняются все обстоятельства произошедшего.