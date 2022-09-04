Один человек погиб и пять пострадали при ДТП на трассе М-5 под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 3 сентября, в 16:40 на трассе М-5 в Красноярском районе произошло столкновение агу мвтомобилей Renault Logan и SsangYong, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.