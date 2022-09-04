Один человек погиб и пять пострадали при ДТП на трассе М-5 под Самарой

В субботу, 3 сентября, в 16:40 на трассе М-5 в Красноярском районе произошло столкновение агу мвтомобилей Renault Logan и SsangYong, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, в результате ДТП погиб пассажир автомобиля Renault Logan, а также пострадали водитель и еще три пассажира этой же машины, двое из которых несовершеннолетние.
В автомобиле SsangYong пострадал пассажир. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...