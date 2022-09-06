Пострадал водитель иномарки, врезавшийся в бордюр и световую опору в Новокуйбышевске

Во вторник, 6 сентября, в Новокуйбышевске участником ДТП стал 41-летний водитель, ехавший в 16:50 на автомобиле Kia Jes по Восточному шоссе в направлении города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной информации, в пути он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень, после чего врезался в световую опору.
Автомобиль после удара съехал в правый по ходу движения кювет, а водитель был доставлен на "скорой" в медицинское учреждение.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...