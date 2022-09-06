Пострадал водитель иномарки, врезавшийся в бордюр и световую опору в Новокуйбышевске

Во вторник, 6 сентября, в Новокуйбышевске участником ДТП стал 41-летний водитель, ехавший в 16:50 на автомобиле Kia Jes по Восточному шоссе в направлении города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной информации, в пути он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень, после чего врезался в световую опору.

Автомобиль после удара съехал в правый по ходу движения кювет, а водитель был доставлен на "скорой" в медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.