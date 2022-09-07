Два человека погибли в ДТП с загоревшимися машинами под Самарой

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В среду, 7 сентября, на трассе М-5 в Сергиевском районе Самарской области столкнулись легковушка и грузовик. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области