Два человека погибли в ДТП с загоревшимися машинами под Самарой

В среду, 7 сентября, на трассе М-5 в Сергиевском районе Самарской области столкнулись легковушка и грузовик. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
ДТП произошло около 5:00, по предварительным данным, на 1089 км трассы.
В результате два человека погибли на месте, одного доставили в больницу.
В соцсетях очевидцы пишут, что авария произошла около поворота на с. Елшанка. Автомобили вспыхнули и сгорели полностью.
Сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...