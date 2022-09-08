Три человека пострадали в ДТП в Самаре

В среду, 8 сентября, двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 21:40 водитель Datsun ехал по ул. Кольцевой, уступил дорогу и столкнулся с Kia Rio под управлением 43-летнего мужчины. После удара Kia врезалась в забор.
В аварии пострадали водитель Kia и двое его пассажиров: 34-летняя женщина и девятилетний мальчик.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...