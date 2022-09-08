Три человека пострадали в ДТП в Самаре

В среду, 8 сентября, двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:40 водитель Datsun ехал по ул. Кольцевой, уступил дорогу и столкнулся с Kia Rio под управлением 43-летнего мужчины. После удара Kia врезалась в забор.

В аварии пострадали водитель Kia и двое его пассажиров: 34-летняя женщина и девятилетний мальчик.