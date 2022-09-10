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ДТП Происшествия

Под Тольятти после ДТП водителя легковушки зажало в автомобиле

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 августа, в Ставропольском районе во встречном направлении столкнулись два легковых автомобиля, сообщает ПСС Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области

По информации ведомства, ДТП произошло в 5 км от с. Нижнее Санчелеево. Водитель в автомобиля Lada Granta получил переломы руки и ноги. Он оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели провели спасательные работы с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента. У аварийного автомобиля была срезана центральная стойка. В 13:26 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

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