Под Тольятти после ДТП водителя легковушки зажало в автомобиле

В пятницу, 9 августа, в Ставропольском районе во встречном направлении столкнулись два легковых автомобиля, сообщает ПСС Самарской области.

По информации ведомства, ДТП произошло в 5 км от с. Нижнее Санчелеево. Водитель в автомобиля Lada Granta получил переломы руки и ноги. Он оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели провели спасательные работы с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента. У аварийного автомобиля была срезана центральная стойка. В 13:26 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.