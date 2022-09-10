Под Тольятти после ДТП водителя легковушки зажало в автомобиле

В пятницу, 9 августа, в Ставропольском районе во встречном направлении столкнулись два легковых автомобиля, сообщает ПСС Самарской области.
По информации ведомства, ДТП произошло в 5 км от с. Нижнее Санчелеево. Водитель в автомобиля Lada Granta получил переломы руки и ноги. Он оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели провели спасательные работы с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента. У аварийного автомобиля была срезана центральная стойка. В 13:26 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...