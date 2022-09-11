В Самаре водитель иномарки въехал в фонарный столб

Ночью 10 сентября в Красноглинском районе Самары водитель Volkswagen Polo врезался в световую опору, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

23-летний автомобилист ехал по Волжскому шоссе со стороны ул. Демократической в 22:50 и в районе дома № 7в въехал в световую опору. В результате ДТП водителя иномарки госпитализировали.