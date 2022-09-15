Водитель "Нивы" опрокинул машину в кювет в Самарской области

В среду, 14 сентября, в Шенталинском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 2:40 34-летний водитель "Нивы" двигался в направлении с. Исаклы. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в стойку дорожного знака. После этого автомобиль опрокинулся в правый кювет.
В результате автомобилиста госпитализировали. Также пострадала 29-летняя пассажирка.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...