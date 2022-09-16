В Октябрьске нетрезвый водитель легковушки столкнулся с поездом

В пятницу, 16 сентября, в Октябрьске произошло ДТП с поездом. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Около 9:35 пьяный житель Октябрьск на ВАЗ-2107 ехал по грунтовой дороге вдоль железнодорожных путей в районе ул. Водников. Он не справился с управлением, выехал на железную дорогу и по касательной столкнулся с грузовым поездом.
Водитель не пострадал, зато автомобиль получил значительные повреждения.
На место происшествия выезжали Сызранский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...