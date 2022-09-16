В Октябрьске нетрезвый водитель легковушки столкнулся с поездом

В пятницу, 16 сентября, в Октябрьске произошло ДТП с поездом. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Около 9:35 пьяный житель Октябрьск на ВАЗ-2107 ехал по грунтовой дороге вдоль железнодорожных путей в районе ул. Водников. Он не справился с управлением, выехал на железную дорогу и по касательной столкнулся с грузовым поездом.

Водитель не пострадал, зато автомобиль получил значительные повреждения.

На место происшествия выезжали Сызранский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.