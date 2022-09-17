16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре произошло два ДТП из-за водителей, не уступивших дорогу В Октябрьске нетрезвый водитель легковушки столкнулся с поездом В Тольятти под колеса иномарки попал подросток на велосипеде В Самаре водитель иномарки въехал в фонарный столб В Самаре на Заводском шоссе не разъехались грузовик с легковушкой

ДТП Происшествия

В Самаре произошло два ДТП из-за водителей, не уступивших дорогу

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 16 сентября, в Самаре произошло два ДТП, в которых пострадали люди, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Так, в 13:50 в Октябрьском районе водитель Lada Granta, двигаясь по пр. Ленина, не уступил дорогу автомобилю Toyota, ехавшему во встречном направлении. В результате происшедшего пострадала 26-летняя женщина-водитель иномарки. Она была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

А в 21:21 в Кировском районе ВАЗ 2114 не уступил дорогу ВАЗ 2110 напротив дома №74 к.1 по ул. Магистральная. В результате ДТП пострадала 41-летняя водитель "десятки". Медики назначили ей амбулаторное лечение. Водитель ВАЗ 2114 отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2