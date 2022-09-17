В Самаре произошло два ДТП из-за водителей, не уступивших дорогу

В пятницу, 16 сентября, в Самаре произошло два ДТП, в которых пострадали люди, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Так, в 13:50 в Октябрьском районе водитель Lada Granta, двигаясь по пр. Ленина, не уступил дорогу автомобилю Toyota, ехавшему во встречном направлении. В результате происшедшего пострадала 26-летняя женщина-водитель иномарки. Она была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.
А в 21:21 в Кировском районе ВАЗ 2114 не уступил дорогу ВАЗ 2110 напротив дома №74 к.1 по ул. Магистральная. В результате ДТП пострадала 41-летняя водитель "десятки". Медики назначили ей амбулаторное лечение. Водитель ВАЗ 2114 отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен административный протокол.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...