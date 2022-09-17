В Самаре произошло два ДТП из-за водителей, не уступивших дорогу

В пятницу, 16 сентября, в Самаре произошло два ДТП, в которых пострадали люди, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Так, в 13:50 в Октябрьском районе водитель Lada Granta, двигаясь по пр. Ленина, не уступил дорогу автомобилю Toyota, ехавшему во встречном направлении. В результате происшедшего пострадала 26-летняя женщина-водитель иномарки. Она была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

А в 21:21 в Кировском районе ВАЗ 2114 не уступил дорогу ВАЗ 2110 напротив дома №74 к.1 по ул. Магистральная. В результате ДТП пострадала 41-летняя водитель "десятки". Медики назначили ей амбулаторное лечение. Водитель ВАЗ 2114 отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен административный протокол.