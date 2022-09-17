Mazda врезалась в дом после столкновения с Lada в Самаре

В субботу, 17 сентября, в Самаре произошло ДТП в пос. Зубчаниновка. Об этом сообщил очевидец.

В одиннадцатом часу вечера на пересечении улиц Макаренко и Камчатской столкнулись Lada Largus и Mazda. После этого иномарка врезалась в деревянный дом.

Как минимум одному человеку потребовалась помощь "скорой". Также на место ДТП выезжали пожарные.