Под Самарой столкнулись Lada Priora и Nissan Atlas

В субботу, 17 сентября, два автомобиля столкнулись на трассе в Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:00 на 26 км трассы Самара — Большая Черниговка 29-летний водитель Lada Priora не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Nissan Atlas под управлением 42-летнего мужчины.
В аварии пострадал водитель легковушки. Его доставили в больницу с различными травмами.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...