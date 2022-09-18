Под Самарой столкнулись Lada Priora и Nissan Atlas

В субботу, 17 сентября, два автомобиля столкнулись на трассе в Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:00 на 26 км трассы Самара — Большая Черниговка 29-летний водитель Lada Priora не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Nissan Atlas под управлением 42-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель легковушки. Его доставили в больницу с различными травмами.