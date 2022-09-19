Четыре человека попали в больницу после столкновения Lada Priora и дерева в Тольятти

В воскресенье, 18 сентября, четыре человека пострадали в ДТП в Тольятти. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 00:50 34-летний водитель Lada Priora двигался по жилой зоне со стороны ул. Мурысева в направлении ул. Ярославской. Напротив дома № 93 он врезался в дерево.
В результате аварии госпитализировали водителя и троих пассажиров: 35-летнюю женщину и мужчин 34 и 33 лет.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...