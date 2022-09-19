Четыре человека попали в больницу после столкновения Lada Priora и дерева в Тольятти

В воскресенье, 18 сентября, четыре человека пострадали в ДТП в Тольятти. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 00:50 34-летний водитель Lada Priora двигался по жилой зоне со стороны ул. Мурысева в направлении ул. Ярославской. Напротив дома № 93 он врезался в дерево.

В результате аварии госпитализировали водителя и троих пассажиров: 35-летнюю женщину и мужчин 34 и 33 лет.