Автомобилистка на Subaru врезалась в дерево по вине водителя Kia

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В четверг, 22 сентября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадала автомобилистка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области