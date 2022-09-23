Автомобилистка на Subaru врезалась в дерево по вине водителя Kia

В четверг, 22 сентября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадала автомобилистка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 7:50 30-летний водитель Kia Rio двигался по ул. Краснодонской. На перекрестке напротив дома № 113 мужчина не уступил дорогу и создал помеху Subaru Impreza под управлением 49-летней женщины. Уходя от столкновения, автомобилистка врезалась в металлическое ограждения и дерево.
В итоге женщину госпитализировали.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...