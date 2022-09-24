Водитель без прав спровоцировал ДТП в Самаре, в котором пострадал человек

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В пятницу, 23 сентября, в 10:00 у дома 436 "б" по пр. Карла Маркса 29-лений мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, на автомобиле ВАЗ-21115 при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Lacetti.

Фото: ГУ МВД по Самарской области