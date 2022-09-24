В Красноярском районе в ДТП на "встречке" пострадали два человека

В пятницу, 23 сентября, в Красноярском районе в 1:32 на 1055 км дороги М5-Урал 42-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2191, нарушил расположение транспортных средств на проезжей части дороги, допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения и столкнулся с Kia Sorento.
С места ДТП водитель отечественного автомобиля и 15-летняя пассажир кроссовера госпитализированы в медицинские учреждения, сообщает облГлавк.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...