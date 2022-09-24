В Красноярском районе в ДТП на "встречке" пострадали два человека

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В пятницу, 23 сентября, в Красноярском районе в 1:32 на 1055 км дороги М5-Урал 42-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2191, нарушил расположение транспортных средств на проезжей части дороги, допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения и столкнулся с Kia Sorento.

Фото: ГУ МВД по Самарской области