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ДТП Происшествия

Водитель Volkswagen врезался в столб в Самаре

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 сентября, в Самаре водитель Volkswagen врезался в столб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Около 4:00 33-летний водитель Volkswagen Polo двигался по ул. Ново-Садовой. Напротив дома № 158 мужчина отвлекся, наехал на бордюр. После этого автомобиль врезался в противопешеходное ограждение и столб.

В результате пассажира Volkswagen госпитализировали с травмами.

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