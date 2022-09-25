Водитель Volkswagen врезался в столб в Самаре

В субботу, 24 сентября, в Самаре водитель Volkswagen врезался в столб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Около 4:00 33-летний водитель Volkswagen Polo двигался по ул. Ново-Садовой. Напротив дома № 158 мужчина отвлекся, наехал на бордюр. После этого автомобиль врезался в противопешеходное ограждение и столб.
В результате пассажира Volkswagen госпитализировали с травмами.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...