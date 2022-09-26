Водитель Mercedes, участвовавший в ДТП с пятью пострадавшими, попал в реанимацию

В результате аварии на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской области 25-летний водитель Mercedes попал в реанимацию. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Напомним, ДТП произошло в 12:15 25 сентября на 944 км трассы М-5. По предварительным данным, мужчина, управлявший Mercedes с госномером Саратовской области, во время дождя не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Rio c госномером Тюменской области.
В результате водитель Mercedes попал в реанимацию. Также пострадали четверо его пассажиров - 44-летняя женщина и трое детей: девочки 9 и 6 лет и четырехлетний мальчик. Детей госпитализировали. Все пострадавшие пассажиры иномарки - из города Домодедово.
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...