Водитель Mercedes, участвовавший в ДТП с пятью пострадавшими, попал в реанимацию

В результате аварии на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской области 25-летний водитель Mercedes попал в реанимацию. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, ДТП произошло в 12:15 25 сентября на 944 км трассы М-5. По предварительным данным, мужчина, управлявший Mercedes с госномером Саратовской области, во время дождя не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Rio c госномером Тюменской области.

В результате водитель Mercedes попал в реанимацию. Также пострадали четверо его пассажиров - 44-летняя женщина и трое детей: девочки 9 и 6 лет и четырехлетний мальчик. Детей госпитализировали. Все пострадавшие пассажиры иномарки - из города Домодедово.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.