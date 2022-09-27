Под Сызранью опрокинулся и загорелся Lada Largus

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В понедельник, 26 сентября, в Сызранском районе Самарской области автомобилист без водительских прав попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области