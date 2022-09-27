Под Сызранью опрокинулся и загорелся Lada Largus

В понедельник, 26 сентября, в Сызранском районе Самарской области автомобилист без водительских прав попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:30 20-летний парень, не имеющий водительских прав, ехал на Lada Largus ехал в направлении с. Трубетчино. В пути он не справился с управлением и съехал в правый кювет.
В результате машина опрокинулась и загорелась.
Водителя госпитализировали.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...