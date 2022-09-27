Под Самарой иномарка выехала на обочину и врезалась в столб

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В понедельник, 26 сентября, в Волжском районе Самарской области в ДТП попала 49-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области