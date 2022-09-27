Под Самарой иномарка выехала на обочину и врезалась в столб

В понедельник, 26 сентября, в Волжском районе Самарской области в ДТП попала 49-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По предварительным данным полицейских, в 16:20 она двигалась на Datsun On-Do по самарской объездной дороге. Между 8 и 9 км трассы женщина выехала на правую обочину и врезалась в световую опору.
В результате водитель получила травмы.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...