Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Самаре

В среду, 28 сентября, в Самаре произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:50 26-летний водитель грузовика Foton двигался по ул. Чекистов в направлении Аэропортовского шоссе. Напротив дома № 10 он и столкнулся со встречной Lada Granta под управлением 23-летнего парня.

В аварии пострадали двое: водитель легковушки и его 20-летняя пассажирка. Их обоих госпитализировали.