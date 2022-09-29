Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Самаре

В среду, 28 сентября, в Самаре произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 13:50 26-летний водитель грузовика Foton двигался по ул. Чекистов в направлении Аэропортовского шоссе. Напротив дома № 10 он и столкнулся со встречной Lada Granta под управлением 23-летнего парня.
В аварии пострадали двое: водитель легковушки и его 20-летняя пассажирка. Их обоих госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...