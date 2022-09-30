Двоих человек госпитализировали после ДТП на Московском шоссе в Самаре

В четверг, 29 сентября, в Самаре произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 19:10 30-летняя автомобилистка ехала на Kia Rio по Московскому шоссе в направлении ул. Ташкентской. На перекрестке она поворачивала налево, не уступила дорогу и столкнулась со встречной Lada Granta под управлением 45-летнего мужчины. После этого Kia отбросило на световую опору.
В результате аварии госпитализировали женщину, управлявшую иномаркой, а также 66-летнюю пассажирку Lada Granta.
Как выяснилось, управлявший Lada мужчина не имел водительских прав.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...