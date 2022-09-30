Двоих человек госпитализировали после ДТП на Московском шоссе в Самаре

В четверг, 29 сентября, в Самаре произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:10 30-летняя автомобилистка ехала на Kia Rio по Московскому шоссе в направлении ул. Ташкентской. На перекрестке она поворачивала налево, не уступила дорогу и столкнулась со встречной Lada Granta под управлением 45-летнего мужчины. После этого Kia отбросило на световую опору.

В результате аварии госпитализировали женщину, управлявшую иномаркой, а также 66-летнюю пассажирку Lada Granta.

Как выяснилось, управлявший Lada мужчина не имел водительских прав.