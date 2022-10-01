В Ставропольском районе в ДТП перевернулась легковушка, погиб водитель

Вечером в пятницу, 30 сентября, в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

"На 19-м километре трассы Тольятти - Новая Бинарадка в Ставропольском районе легковушка съехала с дороги в кювет и несколько раз перевернулась. Ее водитель от полученных травм погиб", — пояснили в ведомстве.

На месте работали представители ПСС Тольятти. Чтобы достать погибшего из салона, им пришлось воспользоваться гидравлическими кусачками, срезать крышу.

Около 22:00 они достали тело из машины.