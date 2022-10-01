В Ставропольском районе в ДТП перевернулась легковушка, погиб водитель

Вечером в пятницу, 30 сентября, в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в региональной поисково-спасательной службе.
"На 19-м километре трассы Тольятти - Новая Бинарадка в Ставропольском районе легковушка съехала с дороги в кювет и несколько раз перевернулась. Ее водитель от полученных травм погиб", — пояснили в ведомстве.
На месте работали представители ПСС Тольятти. Чтобы достать погибшего из салона, им пришлось воспользоваться гидравлическими кусачками, срезать крышу.
Около 22:00 они достали тело из машины.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...