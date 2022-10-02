Престарелый водитель Toyota въехал в стоящую Audi, пострадали двое детей

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В субботу, 1 октября, в 11:45 в Самаре 79-летний водитель (стаж 59 лет), управляя автомобилем Toyota, в районе дома № 10 по ул. Красноармейской допустил наезд на стоящий автомобиль Audi.

Фото: ГУ МВД по Самарской области