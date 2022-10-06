В центре Самары в ДТП с шестью автомобилями пострадали три человека

В среду, 5 октября, в Железнодорожном районе Самары в 20:50 20-летний водитель Toyota Camry в районе дома № 33 по ул. Владимирской допустил столкновение с Lada Granta под управлением 21-летнего водителя.

После столкновения Granta отбросило на Toyota RAV4, который находился на перекрестке и пропускал транспортные средства, движущиеся по главной дороге. Granta по инерции продолжил движение и допустил наезд на Nissan Qashqai, Ford Focus и еще один Ford Focus, которые находились на парковке.

Пострадали водитель отечественной легковушки и два пассажира — молодые люди 20 и 19 лет. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.