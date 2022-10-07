Два ДТП с легковушками и грузовиками произошли в Самарской области за сутки

В четверг, 6 октября, в Самарской области произошли два ДТП с легковушками и грузовиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Так, в Безенчукском районе в 8:40 72-летний водитель Lada Kalina двигался в направлении ст. Звезда, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом под управлением 36-летнего мужчины. В результате с травмами госпитализировали 86-летнюю пассажирку легковушки.

Еще одна авария произошла в 16:30 в Новокуйбышевске. 65-летний водитель МАЗа напротив дома № 18а по ул. Осипенко поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Renault Sandero под управлением 27-летней женщины. Автомобилистку госпитализировали.