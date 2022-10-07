Два ДТП с легковушками и грузовиками произошли в Самарской области за сутки

В четверг, 6 октября, в Самарской области произошли два ДТП с легковушками и грузовиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Так, в Безенчукском районе в 8:40 72-летний водитель Lada Kalina двигался в направлении ст. Звезда, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом под управлением 36-летнего мужчины. В результате с травмами госпитализировали 86-летнюю пассажирку легковушки.
Еще одна авария произошла в 16:30 в Новокуйбышевске. 65-летний водитель МАЗа напротив дома № 18а по ул. Осипенко поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Renault Sandero под управлением 27-летней женщины. Автомобилистку госпитализировали.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...