В Самаре на ул. Тухачевского трамвай врезался в автомобиль

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в Самаре в субботу, 8 октября. На ул. Тухачевского у дома №80 трамвай врезался в автомобиль.
Как сообщили очевидцы в телеграм-канале "Самара ДТП", сошел с рельсов трамвай, следовавший по маршрут № 16. Он врезался в припаркованный легковой автомобиль.
На месте работает спецтехника, чтобы устранить аварию. Подробности уточняются.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...