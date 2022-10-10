Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Самаре

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В воскресенье, 9 октября, в Самаре произошло ДТП с легковушкой и мотоциклом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области