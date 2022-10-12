Автомобилист без водительских прав устроил ДТП с тремя машинами в Самарской области

Во вторник, 11 октября, в Отрадном Самарской области мужчина без водительских прав устроил ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:05 39-летний мужчина ехал на Lada Granta по трассе Самара — Бугуруслан. На 88 км дороги он выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено и столкнулся с Ford Focus под управлением 31-летнего водителя. От удара иномарку отбросило на ехавший сзади Peugeot 4007.

В результате аварии с травмами госпитализировали водителя Lada Granta.