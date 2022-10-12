Автомобилист без водительских прав устроил ДТП с тремя машинами в Самарской области

Во вторник, 11 октября, в Отрадном Самарской области мужчина без водительских прав устроил ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:05 39-летний мужчина ехал на Lada Granta по трассе Самара — Бугуруслан. На 88 км дороги он выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено и столкнулся с Ford Focus под управлением 31-летнего водителя. От удара иномарку отбросило на ехавший сзади Peugeot 4007.
В результате аварии с травмами госпитализировали водителя Lada Granta.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...