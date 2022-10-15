В Кировском районе Самары столкнулись четыре автомобиля

В пятницу, 14 октября, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, в 15:19 20-летний водитель ВАЗ 21123 напротив дома № 18 по Московскому шоссе не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с Lada Granta. От удара "Гранту" отбросила на Volkswagen Tiguan, а немецкая иномарка ударила Chevrolet Lacetti.

В результате происшедшего телесные повреждения получила водитель автомобиля Lada Granta, госпитализирована.