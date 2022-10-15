В Кировском районе Самары столкнулись четыре автомобиля

В пятницу, 14 октября, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, в 15:19 20-летний водитель ВАЗ 21123 напротив дома № 18 по Московскому шоссе не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с Lada Granta. От удара "Гранту" отбросила на Volkswagen Tiguan, а немецкая иномарка ударила Chevrolet Lacetti.
В результате происшедшего телесные повреждения получила водитель автомобиля Lada Granta, госпитализирована.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...