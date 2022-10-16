В Самаре КамАЗ врезался в пешеходный переход около Фабрики-кухни

В воскресенье, 16 октября, в Самаре произошло ДТП с КамАЗом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 10:00 в районе перекрестка улиц Ново-Садовой и Масленникова водитель грузовика съехал с дороги, пересек трамвайные пути и врезался в ограждение подземного пешеходного перехода.

В аварии пострадал водитель КамАЗа. Его доставили в больницу.

По какой причине произошло ДТП, пока не известно. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения.