В Самаре КамАЗ врезался в пешеходный переход около Фабрики-кухни

В воскресенье, 16 октября, в Самаре произошло ДТП с КамАЗом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 10:00 в районе перекрестка улиц Ново-Садовой и Масленникова водитель грузовика съехал с дороги, пересек трамвайные пути и врезался в ограждение подземного пешеходного перехода.
В аварии пострадал водитель КамАЗа. Его доставили в больницу.
По какой причине произошло ДТП, пока не известно. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...